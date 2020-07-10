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Скандальний указ про собор Святої Софії підписали у Туреччині. Фото: СПЖ

Скандальний указ про собор Святої Софії підписали у Туреччині — чому це важливо (ФОТО)

10 лип 2020, 18:04
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Собор Святої Софії у Стамбулі більше не є музеєм. Сьогодні, 10 липня, Верховний суд Туреччини скасував рішення, згідно з яким собор із 1934 року було перетворено на музей.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган поспішив видати указ про перетворення собору Святої Софії на мечеть. Цей указ дозволяє проводити в храмі мусульманські богослужіння, пише видання «РІА-Новости».

Скандальний указ про собор Святої Софії підписали у Туреччині. Фото: TelegramСлід зазначити, що Ердоган неодноразово говорив про бажання перетворити собор на мечеть, але ця ідея викликала міжнародну критику, зокрема з боку лідерів США та православних християн.

Скандальний указ про собор Святої Софії підписали у Туреччині. Фото: TelegramКрім того, указ може посилити напруженість у відносинах Туреччини із сусідньої Грецією, яка також закликала зберегти собор у якості музею.

Скандальний указ про собор Святої Софії підписали у Туреччині. Фото: TelegramЗі свого боку турецька влада запевнила, що вона не буде обмежувати християнам доступ до собору Святої Софії.


Скандальний указ про собор Святої Софії підписали у Туреччині. Фото: Telegram

Як відомо, собор Святої Софії у Стамбулі існує вже понад 1400 років. За час свого існування він був і символом християнства, і центром мусульманства. Храму було присвоєно статус музею у 1934 році за наказом засновника сучасної світської Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка.


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