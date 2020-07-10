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Скандальный указ о соборе Святой Софии подписали в Турции. Фото: СПЖ

Скандальный указ о соборе Святой Софии подписали в Турции — почему это важно (ФОТО)

10 июл 2020, 18:04
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Собор Святой Софии в Стамбуле больше не является музеем. Сегодня, 10 июля, Верховный суд Турции отменил решение, согласно которому собор с 1934 года был превращен в музей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поспешил издать указ о превращении собора Святой Софии в мечеть. Этот указ позволяет проводить в храме мусульманские богослужения, пишет издание «РИА-Новости».

Скандальный указ о соборе Святой Софии подписали в Турции. Фото: Telegram

Следует отметить, что Эрдоган неоднократно объявлял о желании превратить собор в мечеть, но эта идея вызывала международную критику, в частности со стороны лидеров США и православных христиан.

Скандальный указ о соборе Святой Софии подписали в Турции. Фото: Telegram

Кроме того, издание указа может усилить напряженность в отношениях Турции с соседней Грецией, которая также призвала сохранить собор в качестве музея.

Скандальный указ о соборе Святой Софии подписали в Турции. Фото: Telegram

Со своей стороны турецкие власти заверили, что они не будут ограничивать доступ в собор Святой Софии христиан.


Скандальный указ о соборе Святой Софии подписали в Турции. Фото: Telegram

Как известно, собор Святой Софии в Стамбуле существует уже более 1400 лет. За время своего существования он был и символом христианства, и центром мусульманства. Храму был присвоен статус музея в 1934 году по приказу основателя современной светской Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.


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