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Кишеньковий кондиціонер для порятунку від спеки випустила Sony

Кишеньковий кондиціонер для порятунку від спеки випустила Sony — як він працює, показали на відео

10 лип 2020, 17:33
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Технології не стоять на місці — Sony випустила новий пристрій, який може врятувати від спеки або, навпаки, зігріти в прохолодний день. Унікальність цього кондиціонера в тому, що він кишеньковий — його можна просто причепити на футболку і насолоджуватися комфортною температурою.

Кондиціонер Reon Pocket потрібно носити в окремій кишеньці спеціальної футболки, а в його основі лежить термоелектричне явище — ефект Пельтьє. Про це повідомляється на сайті компанії.

Пристрій вагою 86 г «прилипає" до нижньої частини шиї і може охолоджуватися або нагріватися, створюючи ефект охолодження/зігрівання для користувача. Для управління кондиціонером потрібен смартфон із встановленим на нього додатком, який можна безкоштовно завантажити як для iOS, так і Android.

Щоб почати користуватися кишеньковим кондиціонером, його потрібно помістити в спеціальну кишеню на футболці, розташовану трохи нижче шиї на спині.

Повідомляється, що Reon Pocket може знизити температуру на 13 °C. Збільшити температуру в холодну погоду можна тільки на 8,3°С.


Працює такий гаджет без підзарядки 2,5−4 години. Заряджається він за 2,5 години. Вартість — 120 дол. Футболка зі спеціальною кишенею для кондиціонера коштує 20 дол. і продається окремо. Sony також випускає і спеціальні сорочки, продаючи їх по 20 дол. за штуку.

Нагадаємо, раніше Google презентувала черговий високотехнологічний аксесуар. Це концепт шнура, який дозволяє керувати пристроями за допомогою простих дотиків до його поверхні.


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