Карманный кондиционер для спасения от жары выпустила Sony

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Технологии не стоят на месте — Sony выпустила новое устройство, которое может спасти от жары или, наоборот, согреть в прохладный день. Уникальность этого кондиционера в том, что он карманный — его можно просто прицепить на футболку и наслаждаться комфортной температурой.

Кондиционер Reon Pocket нужно носить в отдельном кармашке специальной футболки, а в его основе лежит термоэлектрическое явление — эффект Пельтье. Об этом сообщается на сайте компании.

Устройство весом 86 г «прилипает» к нижней части шеи и может охлаждаться или нагреваться, создавая эффект охлаждения/согревания для пользователя. Для управления кондиционером требуется смартфон с установленным на него приложением, которое можно бесплатно скачать как для iOS, так и Android.

Чтобы начать пользоваться карманным кондиционером, его нужно поместить в специальный карман на футболке, расположенный чуть ниже шеи на спине.

Сообщается, что Reon Pocket может снизить температуру на 13 °C. Увеличить температуру в холодную погоду можно только на 8,3 °С.

Работает такой гаджет без подзарядки 2,5−4 часа. Заряжается он за 2,5 часа. Стоимость — 120 долл. Футболка со специальным карманом для кондиционера стоит 20 долл. и продается отдельно. Sony также выпускает и специальные рубашки, предлагая их по 20 долл. за штуку.

Напомним, ранее Google презентовала очередной высокотехнологичный аксессуар. Это концепт шнура, который позволяет управлять устройствами с помощью простых прикосновений к его поверхности.