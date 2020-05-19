Google презентовала концептуальный шнур с сенсорным управлением (ВИДЕО)https://racurs.ua/n138445-google-prezentovala-konceptualnyy-shnur-s-sensornym-upravleniem-video.htmlРакурс
Компания Google презентовала очередной высокотехнологичный аксессуар. Это концепт шнура, который позволяет управлять устройствами с помощью простых прикосновений к его поверхности.
Новинка была разработана исследовательской группой Google по искусственному интеллекту. В шнуре реализована новая технология HSM — спиральная чувствительная матрица (helical sensing matrix), сообщается в блоге Google.
Шнур состоит из волоконно-оптического кабеля, который святится при взаимодействии с ним, и текстильных нитей, отвечающих за передачу сигналов девайсу.
Шнур распознает шесть типов манипуляций: скручивание, стряхивание, скольжение, сдавливание, захват и похлопывание.
Например, одиночное нажатие на провод останавливает воспроизведение трека, двойное нажатие активирует следующий трек, скручивание провода позволяет менять громкость.
В Google утверждают, что шнур распознает жесты с точностью 94%. В компании считают, что это очень хороший результат.
По словам разработчиков, у данной технологии есть огромный потенциал. Она позволит современным технологиям интегрироваться в повседневную жизнь, улучшить эстетику, комфорт и эргономику.
Например, кабель можно использовать как аксессуар одежды, а это поможет пользователю свести к минимуму непосредственный контакт со смартфоном.
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