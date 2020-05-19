Google презентовала концептуальный шнур с сенсорным управлением. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n138445-google-prezentovala-konceptualnyy-shnur-s-sensornym-upravleniem-video.html

Ракурс

Компания Google презентовала очередной высокотехнологичный аксессуар. Это концепт шнура, который позволяет управлять устройствами с помощью простых прикосновений к его поверхности.

Новинка была разработана исследовательской группой Google по искусственному интеллекту. В шнуре реализована новая технология HSM — спиральная чувствительная матрица (helical sensing matrix), сообщается в блоге Google.

Шнур состоит из волоконно-оптического кабеля, который святится при взаимодействии с ним, и текстильных нитей, отвечающих за передачу сигналов девайсу.

Шнур распознает шесть типов манипуляций: скручивание, стряхивание, скольжение, сдавливание, захват и похлопывание.

Например, одиночное нажатие на провод останавливает воспроизведение трека, двойное нажатие активирует следующий трек, скручивание провода позволяет менять громкость.

В Google утверждают, что шнур распознает жесты с точностью 94%. В компании считают, что это очень хороший результат.

По словам разработчиков, у данной технологии есть огромный потенциал. Она позволит современным технологиям интегрироваться в повседневную жизнь, улучшить эстетику, комфорт и эргономику.

Например, кабель можно использовать как аксессуар одежды, а это поможет пользователю свести к минимуму непосредственный контакт со смартфоном.

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