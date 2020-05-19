Google презентувала концептуальний шнур із сенсорним управлінням. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n138445-google-prezentuvala-konceptualnyy-shnur-iz-sensornym-upravlinnyam-video.html

Ракурс

Компанія Google презентувала черговий високотехнологічний аксесуар. Це концепт шнура, який дозволяє керувати пристроями за допомогою простих дотиків до його поверхні.

Новинка була розроблена дослідницькою групою Google зі штучного інтелекту. У шнурі реалізована нова технологія HSM — спіральна чутлива матриця (helical sensing matrix), повідомляється у блозі Google.

Шнур складається із волоконно-оптичного кабелю, який святиться при дотику, і текстильних ниток, що відповідають за передачу сигналів девайсу.

Шнур розпізнає шість типів маніпуляцій: скручування, струшування, ковзання, здавлювання, захоплення і поплескування.

Наприклад, одиночне натискання на провід зупиняє програвання треку, подвійне натискання активує наступний трек, скручування дроту дозволяє змінювати гучність.

У Google стверджують, що шнур розпізнає жести з точністю 94%. У компанії вважають, що це дуже хороший результат.

За словами розробників, у даної технології є величезний потенціал. Вона дозволить сучасним технологіям інтегруватися у повсякденне життя, поліпшити естетику, комфорт і ергономіку.

Наприклад, кабель можна використовувати як аксесуар одягу, а це допоможе користувачеві звести до мінімуму безпосередній контакт зі смартфоном.

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