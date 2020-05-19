У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n138444-u-vooz-uhvalyly-rezoluciu-pro-rozsliduvannya-reakciyi-riznyh-krayin-na-pandemiu-covid-19.html

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Всесвітня асамблея охорони здоров’я (директивний орган Всесвітньої організації з охорони здоров’я) ухвалила резолюцію щодо необхідності провести «неупереджену, незалежну і всебічну оцінку» того, які заходи різні країни світу вжили, реагуючи на пандемію коронавірусної хвороби COVID-19.

Резолюцію вніс Європейський Союз від імені понад 100 країн, включаючи Австралію, Китай і Японію. У цьому документі немає згадок про Китай та не міститься закликів розслідувати походження вірусу, повідомляє агентство Reuters.

Усі 194 держави-члени Всесвітньої організації з охорони здоров’я (ВООЗ) її підтримали.

Зокрема, не було зауважень з боку США, чия влада раніше заявляла про наявність доказів того, що коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку COVID-19, «утік» з лабораторії в китайському місті Ухані.

У ВООЗ вважають, що вірус виник природним шляхом і передався людям від летючих мишей.

Варто додати, що лідер Китаю Сі Цзиньпін, виступаючи на церемонії відкриття Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я, наголосив на необхідності розслідування вжитих щодо COVID-19 заходів, проте заявив, що це повинно бути зроблено вже після того, як пандемія буде зупинена. Про це повідомляє CNN.

Нагадаємо, у квітні президента США Дональд Трамп заявив, що очолювана ним країна вирішила призупинити фінансування ВООЗ, доки стосовно цієї організації не буде проведене розслідування щодо «приховування поширення коронавірусу та помилок у реагуванні на нього».