Компенсація морякам та Україні: Київ пояснив, як судитиметься з РФ в трибуналі ООН, фото — Укрінформ

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Захоплення моряків у Керченській протоці Україна не має наміру вибачати РФ. 22 травня Київ подасть меморандум до трибуналу ООН з морського права у справі про захоплення моряків та кораблів у листопаді 2018 року.

Після цього стануть відомими деталі позову до Росії. Робота над документом триває чітко за графіком, повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін «Укрінформу».

Він запевнив, що жодний процес не зупинено, а деталі з матеріалів до судових слухань українське МЗС повідомить в день подачі меморандуму.

Про спір і підстави позову Київ повідомив Москву ще рік тому, 1 квітня 2019 року. Тоді ж почали створювати Арбітражний трибунал відповідно до Конвенції ООН з морського права. Міжнародний трибунал 25 травня 2019 року зобов’язав Росію негайно відпустити кораблі і 24 членів екіпажу.

На поверненні моряків і кораблів МЗС не зупиниться, оскільки мета Києва — отримати рішення Міжнародного арбітражного трибуналу про порушення російською стороною вимог міжнародного морського права.

Ми хочемо отримати від Росії гарантії, що вона буде утримуватися від таких порушень, а також, щоб вона сплатила належну компенсацію морякам, Військово-морським силам і Україні, — розповів Єнін.

Після 22 травня Росія матиме три місяці на висловлення своїх заперечень щодо юрисдикції. Надалі рішення прийматиме Арбітражний трибунал, який може розділити процес на дві стадії — юрисдикційну і по суті. Інший варіант — розглядати справу як єдине ціле. Остаточне рішення у справі очікують у середині 2023 року.

Нагадаємо, що 25 листопада 2018 року РФ біля берегів окупованого Криму обстріляла і захопила три військові судна України, які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені. Їх повернули додому в результаті обміну з РФ полоненими у вересні 2019 року.

21 листопада Росія повернула Україні захоплені буксир «Яни Капу» та броньовані катери «Бердянськ» та «Нікополь». Згодом стало відомо, що з цих кораблів зникло не лише військове обладнання, а й предмети побуту, зокрема унітази та плафони, а також комплекти спідньої білизни українських моряків.