Захват моряков: Киев объяснил, как будет судиться с РФ в трибунале ООН, фото — Укринформ

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Захват моряков в Керченском проливе Украина не намерена прощать РФ. 22 мая Киев подаст меморандум в трибунал ООН по морскому праву по делу о захвате моряков и кораблей в ноябре 2018 года.

После этого станут известны детали иска к России. Работа над документом продолжается четко по графику, сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин «Укринформу».

Он заверил, что ни один процесс не остановлен, а детали из материалов к судебным слушаниям украинский МИД сообщит в день подачи меморандума.

О споре и основаниях иска Киев сообщил Москве еще год назад, 1 апреля 2019 года. Тогда же начали создавать Арбитражный суд в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Международный трибунал 25 мая 2019 года обязал Россию немедленно отпустить 24 членов экипажа и вернуть корабли.

На возвращении моряков и кораблей МИД не остановится, поскольку цель Киева — получить решение Международного арбитражного трибунала о нарушении российской стороной требований международного морского права.

Мы хотим получить от России гарантии, что она будет воздерживаться от таких нарушений, а также, чтобы она оплатила надлежащую компенсацию морякам, Военно-морским силам и Украине, — заявил Енин.

После 22 мая у России будет три месяца, чтобы подать возражения относительно юрисдикции. В дальнейшем решение будет принимать Арбитражный суд, который может разделить процесс на две стадии — юрисдикционную и по существу. Другой вариант — рассматривать дело как единое целое. Окончательное решение ожидается в середине 2023 года.

Напомним, что 25 ноября 2018 года РФ у берегов оккупированного Крыма обстреляла и захватила три военных судна Украины, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены. Их вернули домой в результате обмена пленными в сентябре 2019 года.

21 ноября прошлого года Россия вернула Украине захваченные буксир «Яны Капу» и бронированные катера «Бердянск» и «Никополь». Впоследствии стало известно, что из этих кораблей исчезло не только военное оборудование, но и предметы быта, в частности унитазы и плафоны, а также комплекты нижнего белья украинских моряков.