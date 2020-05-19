В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n138444-v-voz-prinyali-rezoluciu-o-rassledovanii-reakcii-razlichnyh-stran-na-pandemiu-covid-19.html

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Всемирная ассамблея здравоохранения (директивный орган Всемирной организации здравоохранения) приняла резолюцию о необходимости провести «объективную, независимую и всестороннюю оценку» того, какие меры различные страны мира приняли, реагируя на пандемию коронавирусной болезни COVID-19.

Резолюцию внес Европейский Союз от имени более 100 стран, включая Австралию, Китай и Японию. В этом документе нет упоминаний о Китае и не содержится призывов расследовать происхождение вируса, сообщает агентство Reuters.

Все 194 государства-члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ее поддержали.

В частности, не было замечаний со стороны США, чьи власти ранее заявляли о наличии доказательств того, что коронавирус SARS-CoV-2, приводящий к развитию COVID-19, «сбежал» из лаборатории в китайском городе Ухане.

В ВОЗ считают, что вирус возник естественным путем и передался людям от летучих мышей.

Стоит добавить, что лидер Китая Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия Всемирной ассамблеи здравоохранения, подчеркнул необходимость расследования принятых по COVID-19 мер, однако заявил, что это должно быть сделано уже после того, как пандемия будет остановлена. Об этом сообщает CNN.

Напомним, в апреле президента США Дональд Трамп заявил, что возглавляемая им страна решила приостановить финансирование ВОЗ, пока относительно этой организации не будет проведено расследование о «сокрытии распространения коронавируса и ошибках в реагировании на него».