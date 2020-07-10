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Ракурс
«Огненную жатву» устроили дети на поле пшеницы на Харьковщине. Фото: 112 Украина

«Огненную жатву» устроили дети на поле пшеницы на Харьковщине (ФОТО)

10 июл 2020, 17:12
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Пожар на пшеничном поле в Лозовском районе Харьковской области случился вчера, 9 июля. В результате пожара уничтожено около 20 га пшеницы.

О пожаре около 16.00 в полицию сообщил тракторист, который работал в поле вблизи села Украинское. Тракторист и его коллеги смогли предотвратить распространение огня, но много зерновых было уничтожено огнем, сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

«Огненную жатву» устроили дети на поле пшеницы на Харьковщине. Фото: Нацполиция

Пожар был локализирован трактористами до прибытия сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Огненную жатву» устроили дети на поле пшеницы на Харьковщине. Фото: Нацполиция

Правоохранители расследуют причины пожара. По предварительным данным, виновниками пожара могли быть дети возрастом от восьми до десяти лет, которые играли в поле.

«Огненную жатву» устроили дети на поле пшеницы на Харьковщине. Фото: Нацполиция

Правоохранители занимаются установлением личностей поджигателей.

«Огненную жатву» устроили дети на поле пшеницы на Харьковщине. Фото: Нацполиция

В результате пожара никто из людей не пострадал. Сумма убытков устанавливается.


Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Как ранее писал «Ракурс», семьи пятерых погибших в пожаре в Луганской области получат от государств по 200 тыс. грн. Жителям пострадавших сел на восстановление или покупку домов выплатят по 300 тыс. грн из бюджета. По 50 тыс. грн на ремонт и по 20 тыс. грн выделят людям, которые были на месте пожаров и пострадали от них.

Источник: Ракурс


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