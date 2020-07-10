«Огненную жатву» устроили дети на поле пшеницы на Харьковщине. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n140952-ognennuu-jatvu-ustroili-deti-na-pole-pshenicy-na-harkovschine-foto.html

Ракурс

Пожар на пшеничном поле в Лозовском районе Харьковской области случился вчера, 9 июля. В результате пожара уничтожено около 20 га пшеницы.

О пожаре около 16.00 в полицию сообщил тракторист, который работал в поле вблизи села Украинское. Тракторист и его коллеги смогли предотвратить распространение огня, но много зерновых было уничтожено огнем, сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Пожар был локализирован трактористами до прибытия сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Правоохранители расследуют причины пожара. По предварительным данным, виновниками пожара могли быть дети возрастом от восьми до десяти лет, которые играли в поле.

Правоохранители занимаются установлением личностей поджигателей.

В результате пожара никто из людей не пострадал. Сумма убытков устанавливается.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Как ранее писал «Ракурс», семьи пятерых погибших в пожаре в Луганской области получат от государств по 200 тыс. грн. Жителям пострадавших сел на восстановление или покупку домов выплатят по 300 тыс. грн из бюджета. По 50 тыс. грн на ремонт и по 20 тыс. грн выделят людям, которые были на месте пожаров и пострадали от них.