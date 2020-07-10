«Вогняні жнива» влаштували діти на полі пшениці на Харківщині. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n140952-vognyani-jnyva-vlashtuvaly-dity-na-poli-pshenyci-na-harkivschyni-foto.html

Ракурс

Пожежа на пшеничному полі у Лозівському районі Харківської області сталася вчора, 9 липня. У результаті пожежі знищено близько 20 га пшениці.

Про пожежу близько 16.00 у поліцію повідомив тракторист, який працював у полі поблизу села Українське. Тракторист і його колеги змогли запобігти поширенню вогню, але багато зернових було знищено вогнем, повідомляє прес-служба Нацполіції Харківської області.

Пожежа була локалізована трактористами до прибуття співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Правоохоронці розслідують причини пожежі. За попередніми даними, винуватцями пожежі могли бути діти віком від восьми до десяти років, які гралися у полі.

Правоохоронці займаються встановленням паліїв.

У результаті пожежі ніхто з людей не постраждав. Сума збитків встановлюється.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна).

Як раніше писав «Ракурс», сім’ї п’ятьох загиблих у пожежі в Луганській області отримають від держав по 200 тис. грн. Жителям постраждалих сіл на відновлення або придбання будинків виплатять по 300 тис. грн із бюджету. По 50 тис. грн на ремонт та по 20 тис. грн виділять людям, які були на місці пожеж та постраждали від них.