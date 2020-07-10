Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n140955-postuplenie-v-ukrainskie-vuzy-bez-vno-teper-vozmojno-zelenskiy-podpisal-novyy-zakon.html

Ракурс

Поступление в вузы в Украине для некоторых категорий абитуриентов теперь стало возможным без сдачи внешнего независимого оценивания. Сегодня, 10 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины „О высшем образовании“ относительно особенностей поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей» № 744-IX.

Зеленский заявил, что Украина борется за молодежь, которая оказалась за линией разграничения. Таких выпускников необходимо поощрять и привлекать к получению высшего образования на подконтрольной Украине территории, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Теперь абитуриенты из оккупированных территорий Донбасса и Крыма смогут поступать в украинские вузы по квоте, размер которой определяет Министерство образования и науки.

Для указанной категории абитуриентов поступление будет проходить по результатам вступительных экзаменов или на основе ВНО — по их собственному выбору.

Ранее поступление по квоте предусматривалось лишь для жителей временно оккупированного Крыма и Севастополя и лишь в ограниченный перечень вузов.

Как ранее писал «Ракурс», украинский парламент отменил ВНО для абитуриентов из оккупированного Донбасса, Крыма и линии разграничения на востоке Украины.