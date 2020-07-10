Мария Матиос. Фото: molbuk.ua

https://racurs.ua/n140957-po-romanu-marii-matios-bukova-zemlya-provedut-chetyre-perfomansa-na-bukovine-video.html

Ракурс

Четыре перфоманса по роману Марии Матиос «Букова земля» пройдут на Буковине в конце июля — начале августа этого года. Идея проведения перформанс-интерпретации принадлежит Любови Добровольской, а воплотить идею в жизнь поможет творческий коллектив центра культуры Буковины. В реализации проекта принимают участие культурно-художественные и научные сообщества Черновцов, а также молодежный совет.

В центре перфомансов будет контекстное прочтение и рефлексия вокруг структурных частей романа, сообщает Черновицкая областная государственная администрация.

Модераторами мероприятия выступят кандидат филологических наук, писательница Инга Кейван и историк и журналист Юрий Чорней. А воплощением замысла будут заниматься писатели и актеры Черновцов в диалоге с экспертами-учеными.

Роман-панорама «Букова земля» дает возможность по-новому взглянуть на историю Буковины, заставляет обострить внимание на важных деталях и подчеркивает определенные смыслы. Из романа можно узнать, какая настоящая аристократия Буковины. В книге поднимается вопрос, почему война оставляет после себя или седых, или мертвых. Читатель узнает, где находится сердце буковой земли и поймет, почему конец света невозможен.

Интригующий промо-ролик уже можно посмотреть на YouTube. Для съемок были использованы костюмы из коллекции заслуженного деятеля искусств Украины, директора центра культуры Буковины Николая Шкрибляка, который также предоставил ценные етноконсультации.

Время и место проведения каждого из пеформансов организаторы назовут уже в скором времени.

Как ранее писал «Ракурс», роман «Букова земля» охватывает 225 лет истории, две мировые войны и конфликт на востоке Украины. В основу произведения положены 550 реальных персонажей и глубокое исследование событий.