Венгерский сепаратист-провокатор задержан на Закарпатье (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n140958-vengerskiy-separatist-provokator-zaderjan-na-zakarpate-foto-video.htmlРакурс
Венгерский сепаратист-провокатор задержан на Закарпатье. Житель Ужгорода занимался сбором подписей за отмену Трианонского мирного договора 1920 года, согласно которому Венгрия утратила часть своих территорий, в том числе и часть земель современной Закарпатской области.
Его соучастником был гражданин Венгрии. Сепаратисты пытались дестабилизировать ситуацию на Закарпатье и призывали к изменению границ Украины, сообщаетпресс-служба прокуратуры Закарпатской области.
Сотрудники Службы безопасности Украины выявили факты разработки стратегий обжалования в международных инстанциях Трианонского договора и привлечения граждан Украины к реализации этих стратегий.
Было установлено, что в бюллетенях, которые использовались злоумышленниками для анкетирования наших соотечественников, содержались призывы к нарушению территориальной целостности Украины.
Организатору анкетирования объявлено о подозрении в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
Проверяется информация о возможной причастности к антиукраинской деятельности других лиц и организаций.
Как ранее писал «Ракурс», в соцсетях разогнался миф о том, что один из украинских районов подпадет под руководство венгров. Многие убеждены, что это решение является уступкой Будапешту и сдачей национальных интересов.