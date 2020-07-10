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Ракурс
Венгерский сепаратист-провокатор задержан на Закарпатье. Фото: 112 Украина

Венгерский сепаратист-провокатор задержан на Закарпатье (ФОТО, ВИДЕО)

10 июл 2020, 21:19
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Венгерский сепаратист-провокатор задержан на Закарпатье. Житель Ужгорода занимался сбором подписей за отмену Трианонского мирного договора 1920 года, согласно которому Венгрия утратила часть своих территорий, в том числе и часть земель современной Закарпатской области.

Его соучастником был гражданин Венгрии. Сепаратисты пытались дестабилизировать ситуацию на Закарпатье и призывали к изменению границ Украины, сообщаетпресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Сотрудники Службы безопасности Украины выявили факты разработки стратегий обжалования в международных инстанциях Трианонского договора и привлечения граждан Украины к реализации этих стратегий.

Анкеты для сбора подписей. Фото: Прокуратура Закарпатской области

Было установлено, что в бюллетенях, которые использовались злоумышленниками для анкетирования наших соотечественников, содержались призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

Анкеты для сбора подписей. Фото: Прокуратура Закарпатской области

Организатору анкетирования объявлено о подозрении в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).


Проверяется информация о возможной причастности к антиукраинской деятельности других лиц и организаций.

Как ранее писал «Ракурс», в соцсетях разогнался миф о том, что один из украинских районов подпадет под руководство венгров. Многие убеждены, что это решение является уступкой Будапешту и сдачей национальных интересов.

Источник: Ракурс


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