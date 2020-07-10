Скандал через заяву Саакашвілі прокоментували в МЗС. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n140960-skandal-cherez-zayavu-saakashvili-prokomentuvaly-v-mzs.html

Ракурс

Михайло Саакашвілі своїми різкими висловлюваннями щодо легітимності грузинського уряду викликав міжнародний скандал і в Міністерстві закордонних справ України прокоментували слова голови виконавчого комітету Національної ради реформ.

У міністерстві заявили, що публічні висловлювання не уповноважених осіб не можуть вважатися позицією держави. А Саакашвілі не входить до переліку посадових осіб, наділених повноваженнями висловлювати офіційну позицію української влади. Також було відзначено, що Україна високо цінує стратегічне партнерство з Грузією, повідомляється на сайті відомства.

Українським законодавством чітко визначено перелік посадових осіб та державних органів, які наділені повноваженнями висловлювати офіційну позицію української держави. Публічні висловлювання неуповноважених осіб не можуть вважатися позицією держави, — заявили в МЗС.

У відомстві також зазначили, що Україна підтверджує свою готовність розвивати двосторонні відносини з Грузією.

Крім того, в міністерстві уточнили, що спільними для двох країн є виклики щодо безпеки та проблеми окупованих Росією територій держав. А реалізація цих та інших напрямків взаємодії відбувається між органами влади двох країн на основі довіри, взаємної поваги і невтручання у внутрішні справи один одного.

Як раніше писав «Ракурс», Саакашвілі в Facebook заявив, що разом із громадянами Грузії він буде боротися на майбутніх парламентських виборах проти чинної влади і назвав уряд країни нелегітимним.