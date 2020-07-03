Судді поставили Саакашвілі на місце, нагадавши його повноваження, фото — "РБК-Україна"

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Ракурс

Рада суддів України обурилася заявами голови виконавчого комітету Національної ради реформ Михайла Саакашвілі.

Цей орган суддівського самоврядування сьогодні оприлюднив заяву, у якій порадив Саакашвілі не перевищувати його повноваження та стежити за тоном висловлювань.

Колишній опальний політик часів президентства Петра Порошенка 30 червня на засіданні Нацради реформ різко висловився про судову реформу. Зокрема, Саакашвілі заявив, що «це буде фундаментальний переділ всього, що відбувається у судовій системі».

Раді суддів нагадала, що через радикальні методи і неврегульовані процедури призначення суддів Феміда нині потерпає від катастрофічного кадрового голоду.

Згодом в телеефірі Саакашвілі назвав судову гілку влади головним винуватцем відсутності інвестицій і заявив, що судова гілка влади «глибоко хвора».

Судді нагадали очільнику виконавчого комітету реформ, що орган, який він очолює, є допоміжним при президенті. Він готує пропозиції щодо стратегічного планування реформ, їх узгодженого впровадження та здійснює моніторинг реалізації реформ.

До повноважень голови комітету не належить вчинення дій, спрямованих на підрив конституційних засад поділу влади і нехтування незалежністю судів. Сподіваємося, що відповідні голослівні заяви не є проявом нерозуміння проблем судової гілки влади і некомпетентності, — йдеться у заяві Ради суддів.

30 червня голова виконкому Нацради реформ Саакашвілі повідомив, що президент Зеленський доручив у липні обговорити на засіданні ради фундаментальну концепцію революційної судової реформи. 23 червня рада реформ отримала новий склад.