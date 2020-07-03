Судьи поставили Саакашвили на место, напомнив его полномочия, фото — "РБК-Україна"

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Совет судей Украины возмутился заявлениями председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Михаила Саакашвили.

Этот орган судейского самоуправления сегодня обнародовал заявление, в котором посоветовал Саакашвили не превышать полномочий и следить за тоном высказываний.

Бывший опальный политик времен президентства Петра Порошенко 30 июня на заседании Нацсовета реформ резко высказался о судебной реформе. В частности, Саакашвили заявил, что «это будет фундаментальный передел всего, что происходит в судебной системе».

Совет судей напомнил, что из-за радикальных методов и неурегулированных процедур назначения судей Фемида сейчас страдает от катастрофического кадрового голода.

Впоследствии в телеэфире Саакашвили назвал судебную ветвь власти главным виновником отсутствия инвестиций и заявил, что судебная ветвь власти «глубоко больна».

Судьи напомнили главе исполнительного комитета реформ, что орган, который он возглавляет, является вспомогательным при президенте. Он готовит предложения по поводу стратегического планирования реформ, их согласованного внедрения и осуществляет мониторинг реализации реформ.

К полномочиям председателя комитета не относится совершение действий, направленных на подрыв конституционных основ разделения властей и пренебрежение независимостью судов. Надеемся, что соответствующие голословные заявления не являются проявлением непонимания проблем судебной ветви власти и некомпетентности, — говорится в заявлении Совета судей.

30 июня председатель исполкома Нацсовета реформ Саакашвили сообщил, что президент Зеленский поручил в июле обсудить на заседании совета фундаментальную концепцию революционной судебной реформы. 23 июня совет реформ получил новый состав.