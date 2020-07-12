Рада на каникулах планирует продолжить работу

Верховная Рада. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n140996-rada-na-kanikulah-planiruet-prodoljit-rabotu.html

Ракурс

Верховная Рада во время летних каникул планирует провести несколько внеочередных заседаний для принятия ряда важных законопроектов. Нардепы уже собрали для этого необходимые подписи.

Об этом в эфире телеканала «24 Украина» заявил нардеп из фракции «Слуга народа» Александр Качура.

По словам Качуры, нардепы договорились, что работа парламента во время летнего периода не будет прекращаться.

Скорее всего, Верховная Рада проведет два внеочередных заседания. Одно состоится по требованию президента, а другое — по требованию народных депутатов.

Кроме того, Качура утверждает, что депутаты планируют встречаться в зале парламента как минимум три-пять раз в межсессионный период для принятия социальных и антикоронавирусных законопроектов.

Также Качура сообщил, что его профильный парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства принял решение работать в межсессионный период в обычном режиме. Комитет должен решить много вопросов перед проведением местных выборов.

Как ранее писал «Ракурс», завтра, 13 июля, состоится внеочередное заседание Верховной Рады по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Нардепы рассмотрят законопроекты о госбюджете, Бюджетном кодексе, назначении даты местных выборов на 25 октября 2020 года, а также ряд других нормативных документов.