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Ракурс
Пожар на свалке в Киеве. Фото: УНИАН

Пожар на свалке в Киеве стал причиной бессонной ночи спасателей (ФОТО)

12 июл 2020, 08:17
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Пожар на свалке в Киеве возник поздним вечером 11 июля. Свалка размещается неподалеку от пересечения улиц Коллекторная и Ревуцкого (Дарницкий район столицы). В 22.00 спасателям удалось локализировать возгорание на площади 250 кв. м.

Но лишь после полуночи пожар был полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в городе Киеве.

В ГСЧС уточнили, что основная сложность тушения пожара заключалась в том, что мусор был свален в яму, а в некоторых местах его наслоение достигало 10 м.

Пожар на свалке в Киеве. Фото: Facebook

Огонь удалось потушить быстро, но очаги тления, которые были внизу, приходилось обильно заливать водой. Кроме того, на свалке отсутствует водоснабжение, поэтому спасателям приходилось прокладывать дополнительные рукавные линии и проводить забор воды из ближайшего водоема.

Пожар на свалке в Киеве. Фото: Facebook

В ликвидации пожара были задействованы две единицы техники и около 11 человек личного состава подразделений ГСЧС.


Погибших и пострадавших нет. Причину возникновения пожара устанавливают правоохранители.

Как ранее писал «Ракурс», в ГСЧС показали шокирующие последствия лесных пожаров на Луганщине. Огонь уничтожил 23 и повредил 36 жилых домов в селе Смоляниново, также сгорели 80 дачных домов.

Источник: Ракурс


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