Пожар на свалке в Киеве. Фото: УНИАН

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Ракурс

Пожар на свалке в Киеве возник поздним вечером 11 июля. Свалка размещается неподалеку от пересечения улиц Коллекторная и Ревуцкого (Дарницкий район столицы). В 22.00 спасателям удалось локализировать возгорание на площади 250 кв. м.

Но лишь после полуночи пожар был полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в городе Киеве.

В ГСЧС уточнили, что основная сложность тушения пожара заключалась в том, что мусор был свален в яму, а в некоторых местах его наслоение достигало 10 м.

Огонь удалось потушить быстро, но очаги тления, которые были внизу, приходилось обильно заливать водой. Кроме того, на свалке отсутствует водоснабжение, поэтому спасателям приходилось прокладывать дополнительные рукавные линии и проводить забор воды из ближайшего водоема.

В ликвидации пожара были задействованы две единицы техники и около 11 человек личного состава подразделений ГСЧС.

Погибших и пострадавших нет. Причину возникновения пожара устанавливают правоохранители.

Как ранее писал «Ракурс», в ГСЧС показали шокирующие последствия лесных пожаров на Луганщине. Огонь уничтожил 23 и повредил 36 жилых домов в селе Смоляниново, также сгорели 80 дачных домов.