Пожар на Луганщине локализован, спасатели показали фото и видео последствий — новости Донбасса

https://racurs.ua/n140914-pojar-na-luganschine-lokalizovan-spasateli-pokazali-foto-i-video-posledstviy.html

Ракурс

Пожар на Луганщине был локализован силами спасателей Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также других подразделений МВД в 17.43 9 июля.

Пожар сухой травы и лесного массива на территории Новоайдарского района, который возник 6 июля близ села Осколоновка и перебросился на хвойные леса у сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново, локализован, — информирует 10 июля пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на утро пятницы открытого горения не наблюдается, спасатели продолжают заливать водой тлеющую древесину в пределах трех отдельных очагов пожаров на территории Боровского, Капитановского и Ахтырского лесничеств. Всего к борьбе с огнем привлечены почти 1,2 тыс. человек и свыше 220 единиц техники.

Угрозы населению и объектам инфраструктуры нет. Полицейские продолжают осмотр мест происшествия, чтобы определить объем убытков, — отметил глава МВД Арсен Аваков.

Напомним, в результате пожара на Луганщине были эвакуированы 30 человек из села Смоляниново и дачного кооператива «Волчье озеро». Огонь уничтожил 23 и повредил 36 жилых домов в селе Смоляниново, испепелил 80 дачных домов.

Жертвами пожаров стали пять человек, 34 жителей госпитализировали (в том числе 15 детей).