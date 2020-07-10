Пожежа на Луганщині локалізована, вогнеборці показали фото і відео наслідків — новини Донбасу

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Пожежа на Луганщині була локалізована силами вогнеборців Держслужби України з надзвичайних ситуацій, а також інших підрозділів МВС о 17.43 9 липня.

Пожежу сухої трави та лісового масиву на території Новоайдарського району, що виникла 6 липня поблизу села Осколонівка та поширилася на хвойні ліси біля сіл Капітанове та Воронове, а також на територію села Смолянинове, локалізовано, — інформує 10 липня прес-служба ДСНС.

Станом на ранок п’ятниці відкритого горіння не спостерігається, рятувальники продовжують заливати водою тліючу деревину в межах трьох окремих осередків пожеж на території Борівського, Капітанівського та Охтирського лісництв. Всього до боротьби з вогнем залучено майже 1,2 тис. осіб та понад 220 одиниць техніки.

Загрози населенню і об'єктам інфраструктури немає. Поліцейські продовжують огляд місць події, аби визначити об'єм збитків, — зазначив очільник МВС Арсен Аваков.

Нагадаємо, внаслідок пожежі на Луганщині було евакуйовано 30 осіб з села Смолянинове та дачного кооперативу «Вовче озеро». Вогонь знищив 23 та пошкодив 36 житлових будинків у селі Смолянинове, спопелив 80 дачних будинків.

Жертвами пожеж стали п’ятеро осіб, 34 мешканців госпіталізовано (з них 15 дітей).