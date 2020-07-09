Пожежі на Луганщині. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n140864-gasyty-masshtabnu-pojeju-na-luganschyni-zavajaie-poryvchastyy-viter-dsns.html

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Масштабна пожежа в Луганській області досі триває, станом на 5.00 сьогоднішнього дня орієнтовна площа пожежі складає близько 5 тис. га.

Активними залишаються два основні окремі осередки пожежі — на території Борівського лісництва, крім того, горить територія полігону твердих побутових відходів КП «Сєвєродонецьккомунсервіс» на площі близько 6 га. На даний час загрози розповсюдження вогню немає, але гасити пожежу заважає поривчастий вітер 7−9 м/с. Про це 9 липня повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники відзначають, що пожежа знищила 24 та пошкодила 35 житлових будинків, також пошкоджено 80 дачних будинків. Внаслідок пожежі загинули п’ятеро осіб, до лікарні потрапили 34 особи. Загалом медична допомога знадобилася 71 особі.

Нагадаємо, пожежі в Луганській області досі вирують, але рятувальникам 8 липня вдалося загасити один із осередків. Співробітники ДСНС повністю ліквідували пожежу в селі Смолянинове під Сєверодонецьком.