Пожежі на Луганщині. Фото: прокуратура області

https://racurs.ua/ua/n140856-pojeji-na-luganschyni-odyn-iz-oseredkiv-zayman-zagasyly.html

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Пожежі в Луганській області досі вирують, але рятувальникам вдалося загасити один із осередків.

Сьогодні, 8 липня, повністю ліквідовано пожежу в селі Смолянинове під Сєверодонецьком. Загасили всі будинки, які були охоплені вогнем, тому він не перекинеться на інші будівлі. За межами населеного пункту загоряння не виключаються. Про це сьогодні у коментарі «РБК-Україна» заявив голова сільради Смолянинове Руслан Лисаков.

Посадовець додав, що в селі вогонь частково пошкодив 25 будинків, а повністю знищено 24 будівлі. Станом на 16.00 сьогоднішнього дня в Новоайдарській лікарні залишається четверо дорослих та четверо дітей. «Швидка» доправила їх у медзаклад із отруєнням чадним димом.

Нагадаємо, пожежа на Луганщині виникла 6 липня поблизу села Осколонівка у Новоайдарському районі та через сильний поривчастий вітер поширилась на хвойні ліси поблизу сіл Капітанове та Воронове, а також на територію села Смолянинове.

У ДСНС заявляли, що орієнтовна площа пожежі складає близько 5 тис. га. Вогнем знищено 23 та пошкоджено 36 житлових будинків в селі Смолянинове, а також 80 дачних будинків кооперативу «Вовче озеро». У МВС та Держслужбі з надзвичайних ситуацій підтвердили загибель п’ятьох осіб. Правоохоронці розглядають три причини загоряння — погодні умови, необережне поводження з вогнем та умисний підпал.