Пожары на Луганщине. Фото: прокуратура области

https://racurs.ua/n140856-pojary-na-luganschine-odin-iz-ochagov-vozgoraniy-potushili.html

Ракурс

Пожары в Луганской области до сих пор бушуют, но спасателям удалось потушить один из очагов.

Сегодня, 8 июля, полностью ликвидирован пожар в селе Смоляниново под Северодонецком. Потушили все дома, которые были охвачены огнем, поэтому он не перекинется на другие здания. За пределами населенного пункта возгорания не исключаются. Об этом сегодня в комментарии «РБК-Украина» заявил председатель сельсовета Смоляниново Руслан Лысаков.

Чиновник добавил, что в селе огонь частично повредил 25 домов, а полностью уничтожено 24 строения. По состоянию на 16.00 сегодняшнего дня в Новоайдарской больнице остается четыре взрослых и четыре ребенка. «Скорая» доставила их в медучреждение с отравлением угарным дымом.

Напомним, пожар на Луганщине возник 6 июля вблизи села Осколоновка в Новоайдарском районе и из-за сильного порывистого ветра распространился на хвойные леса вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново.

В ГСЧС заявляли, что ориентировочная площадь пожара составляет около 5 тыс. га. Огнем уничтожено 23 и повреждено 36 жилых домов в селе Смоляниново, а также 80 дачных домов кооператива «Волчье озеро». В МВД и Госслужбе по чрезвычайным ситуациям подтвердили гибель пяти человек. Правоохранители рассматривают три причины возгорания — погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.