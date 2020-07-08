Ливни и смерчи на Кубани сбивали людей с ног — очевидцы сняли видеоhttps://racurs.ua/n140855-livni-i-smerchi-na-kubani-sbivali-ludey-s-nog-ochevidcy-snyali-video.htmlРакурс
В Геленджике (Российская Федерация) центр набережной превратился в большой водоем из-за мощных ливней.
Сегодня город на Кубани страдал от масштабных ливней. Синоптики утверждают, что за час выпала более чем месячная норма воды. Непогода сопровождалась громом и молниями. Улицы курорта моментально превратились в реки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
На Платановой аллее людей сносило с ног мощным потоком воды. Одну женщину смыло, но два человека бросились пострадавшей на помощь. Им понадобилось приложить усилия, чтобы спасти женщину. Видео страшной стихии сняли очевидцы.
Сильный ливень затопил и Краснодар, улица города тоже превратились в реки. Сегодня здесь большие потоки воды подтопили улицы и парализовал движение общественного транспорта. Кроме того, вблизи морских берегов фиксировались смерчи.
Напомним, вчера в Одесской области фиксировались сложные погодные условия. Гигантский град 7 июля ударил по Измаилу и других населенных пунктах региона.