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Ракурс
Ливень на Кубани наделал беды. Фото: ТАСС

Ливни и смерчи на Кубани сбивали людей с ног — очевидцы сняли видео

8 июл 2020, 20:08
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В Геленджике (Российская Федерация) центр набережной превратился в большой водоем из-за мощных ливней.

Сегодня город на Кубани страдал от масштабных ливней. Синоптики утверждают, что за час выпала более чем месячная норма воды. Непогода сопровождалась громом и молниями. Улицы курорта моментально превратились в реки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

На Платановой аллее людей сносило с ног мощным потоком воды. Одну женщину смыло, но два человека бросились пострадавшей на помощь. Им понадобилось приложить усилия, чтобы спасти женщину. Видео страшной стихии сняли очевидцы.

Сильный ливень затопил и Краснодар, улица города тоже превратились в реки. Сегодня здесь большие потоки воды подтопили улицы и парализовал движение общественного транспорта. Кроме того, вблизи морских берегов фиксировались смерчи.


Напомним, вчера в Одесской области фиксировались сложные погодные условия. Гигантский град 7 июля ударил по Измаилу и других населенных пунктах региона.

Источник: Ракурс


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