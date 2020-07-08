Задержали полицейских на взятке. Фото: kh.ua

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Государственное бюро расследований разоблачило на взятках группу полицейских из Харьковской области.

Двух стражей порядка уже задержали, а четырем сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3. ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Предварительно установлено, что они систематически требовали взятки у наркоманов. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

По информации следователей, полицейские без оформления процессуальных документов задерживали лиц, которые забирали наркотики в так называемых закладках. После этого у наркоманов и их родственников требовали взятки и обещали за определенные суммы денег не привлекать их к уголовной ответственности. Посредниками во взяточничестве были гражданские. В целом злоумышленники смогли незаконно обогатиться на почти 150 тыс. грн.

Сегодня ГБР провело 14 обысков по месту работы и в автомобилях фигурантов дела, а также в служебных кабинетах. Во время обысков изъяли деньги, мобильные телефоны, флешки, вещества, внешне похожие на наркотики, и документы с грифом «секретно».

Сейчас правоохранители готовят ходатайство, чтобы задержанных полицейских отстранили от занимаемых должностей. Также решается вопрос об аресте оборотней в погонах. В случае доказательства вины им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, заместитель начальника одного из отделов прокуратуры Ровенской области требовал два ноутбука общей стоимостью 30 тыс. грн у сотрудника полиции.