Пэрис Хилтон. Фото: lviv.com

https://racurs.ua/n140853-peris-hilton-i-kane-uest-idut-v-prezidenty-ssha.html

Ракурс

Канье Уэст, популярный американский хип-хоп-исполнитель, поборется за кресло президента США.

Рэпер уже заявил, что больше не поддерживает действующего президента Дональда Трампа, но раньше он был его сторонником. Певец будет баллотироваться в президенты не от Республиканской партии, а как независимый кандидат под баннером Birthday Party. Об этом он рассказал в своем интервью Forbes, передает Telegram-канал «Карточный домик».

По словам звездного артиста, сам он никогда в жизни не голосовал, а в качестве партнера на выборах он выбрал Мишель Тидбол — никому не известную проповедницу из штата Вайоминг. Рэпер заявил, что планирует в случае победы реорганизовать работу Белого дома по модели Ваканди из фильма «Черная Пантера».

Уэст с подозрением относится к потенциальной вакцине против коронавируса, назвал вакцины «знаком зверя». При этом он заявил, что переболел COVID-19 в феврале. Также певец считает, что за американской Федерацией планирования семьи Planned Parenthood (организация сторонником права на аборты) стоят белые националисты, которые таким образом «выполняют работу дьявола».

Певица и фотомодель Пэрис Хилтон также заявила о желании идти в президенты. Светская львица уже представила в Twitter свою программу с хештегом: #MakeAmericaHotAgain, #ParisForPresident. Актриса заявила, что ее напарником будет Рианна, которая станет «отличным вице-президентом». Еще Пэрис заявила, что в Белом доме позволит «как можно больше домашних животных». Кроме того, она обещает покрасить в розовый цвет администрацию президента США.

Я без сомнения собираюсь покрасить его в розовый цвет, потому что белый слишком скучный, — отметила Хилтон.



Напомним, в июне бывший вице-президент США Джо Байден уверенно победил на праймериз Демократической партии и стал единственным официальным кандидатом на кресло президента от этой политической силы.