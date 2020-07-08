Періс Хілтон. Фото: lviv.com

https://racurs.ua/ua/n140853-peris-hilton-ta-kanie-vest-ydut-u-prezydenty-ssha.html

Ракурс

Каньє Вест, популярний американський хіп-хоп-виконавець, побореться за крісло президента США.

Репер вже заявив, що більше не підтримує чинного президента Дональда Трампа, але раніше він був його прихильником. Співак буде балотуватися в президенти не від Республіканської партії, а як незалежний кандидат під банером Birthday Party. Про це він розповів у своєму інтерв’ю Forbes, передає Telegram-канал «Карточный домик».

За словами зіркового артиста, сам він ніколи в житті не голосував, а в якості партнера на виборах він вибрав Мішель Тідбол — нікому не відому проповідницю з штату Вайомінг. Репер заявив, що планує у разі перемоги реорганізувати роботу Білого дому за моделлю Ваканди з фільму «Чорна Пантера».

Уест із підозрою ставиться до потенційної вакцини проти коронавірусу, назвавши вакцини «знаком звіра». При цьому він заявив, що перехворів COVID-19 у лютому. Також співак вважає, що за американською Федерацією планування сім’ї Planned Parenthood (організація прихильником права на аборти) стоять білі націоналісти, які таким чином «виконують роботу диявола».

Співачка і фотомодель Періс Хілтон також заявила про бажання йти в президенти. Світська левиця вже представила у Twitter свою програму з хештегом: #MakeAmericaHotAgain, #ParisForPresident. Актриса заявила, що її напарником буде Ріанна, яка стане «відмінним віце-президентом». Ще Періс заявила, що в Білому домі дозволить «якомога більше домашніх тварин». Крім того, вона обіцяє пофарбувати у рожевий колір адміністрацію президента США.

Я без сумніву збираюся пофарбувати його в рожевий колір, тому що білий занадто нудний, — зазначила Хілтон.



Нагадаємо, у червні колишній віце-президент США Джо Байден впевнено переміг на праймеріз Демократичної партії і став єдиним офіційним кандидатом на крісло президента від цієї політичної сили.