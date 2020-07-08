Затримали поліцейських на хабарі. Фото: kh.ua

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Державне бюро розслідувань викрило на хабарях групу поліцейських з Харківської області.

Двох правоохоронців вже затримали, а чотирьом повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3. ст. 368 Кримінального кодексу України). Попередньо встановлено, що вони систематично вимагали хабарі в наркоманів. Про це 8 липня повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

За інформацією слідчих, поліцейські без оформлення процесуальних документів затримували осіб, які забирали наркотики в так званих закладках. Після цього у наркоманів та в їхніх родичів вимагали хабарі й обіцяли за певні суми грошей не притягувати їх до кримінальної відповідальності. Посередниками в хабарництві були цивільні. Загалом зловмисники змогли незаконно збагатитися на майже 150 тис. грн.

Сьогодні ДБР провело 14 обшуків за місцем роботи та в автомобілях фігурантів справи, а також у службових кабінетах. Під час обшуків вилучили гроші, мобільні телефони, флешки, речовини, ззовні схожі на наркотики, та документи з грифом «таємно».

Наразі правоохоронці готують клопотання, щоб затриманих поліцейських відсторонили від займаних посад. Також вирішується питання щодо арешту перевертнів у погонах. У разі доведення вини їм загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із конфіскацією майна.

Нагадаємо, заступник начальника одного з відділів прокуратури Рівненської області вимагав два ноутбуки загальною вартістю 30 тис. грн у співробітника поліції.