Злива на Кубані наробила лиха. Фото: ТАСС

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У Геленджику (Російська Федерація) центр набережної перетворився на велику водойму через потужні зливи.

Сьогодні місто на Кубані потерпало від масштабних злив. Синоптики стверджують, що за годину випала більш ніж місячна норма води. Негода супроводжувалася громом та блискавками. Вулиці курорту моментально перетворилися на річки. Про це повідомляє прес-служба регіонального управління МНС Росії.

На Платановій алеї людей зносило з ніг потужним потоком води. Одну жінку змило, але двоє чоловіків кинулися постраждалій на допомогу. Їм знадобилося докласти зусиль, щоб врятувати жінку. Відео страшної стихії зняли очевидці.

Сильна злива затопила і Краснодар, вулиця міста теж перетворилися на річки. Сьогодні тут великі потоки води підтопили вулиці і паралізувала рух громадського транспорту. Крім того, поблизу морських берегів фіксувалися смерчі.

Нагадаємо, вчора в Одеській області фіксувалися складні погодні умови. Гігантський град 7 липня вдарив по Ізмаїлу та інших населених пунктах регіону.