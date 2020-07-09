Війна на Донбасі. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/ua/n140863-odyn-boiec-zsu-zagynuv-sche-troh-poraneno-na-donbasi.html

Ракурс

Війна на Донбасі забирає життя українських героїв. Внаслідок обстрілу наших позицій проросійськими найманцями за останню добу загинув один військовослужбовець Збройних сил України, ще троє бійців отримали поранення.

Загалом окупанти 14 разів порушували режим припинення вогню, повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил.

Бойовики для обстрілів наших позицій використовували великокаліберні міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та безпілотні літальні апарати.

Окрім того, російсько-окупаційні війська з автоматичних станкових гранатометів обстріляли житлові будинки місцевих жителів селища Зайцеве. За даними українських військових, було пошкоджено дах, розбиті склопакети двох вікон та пошкоджено стелю і стіни коридору будинку. Жертв і поранених серед цивільного населення немає.

Українські воїни відрили вогонь у відповідь і припинили ворожі дії ворога. За даними розвідки, 8 липня українські захисники поранили двох бойовиків та знищили один автомобіль типу «Тигр».

Від початку поточної доби бойовики активності не проявляли. Втрат за поточну добу серед українських військовослужбовців немає.

Як раніше писав «Ракурс», у червні на Донбасі загинули українські захисники: Леонід Добрянський, Ілля Струк, Богдан Коваленко, Іван Дедюх. Наймолодшому з них було 22, найстаршому — 45 років.