Динамо - Ворскла. Фото: Football.ua

https://racurs.ua/ua/n140862-dynamo-zavouvalo-kubok-ukrayiny-u-vajkomu-matchi-z-vorsklou-video-oglyadu-gry.html

Ракурс

«Динамо» завоювало Кубок України сезону 2019−2020 років. Киянам вдалося у серії післяматчевих пенальті обіграти полтавську «Ворсклу» з рахунком 8:7.

Матч проходив на стадіоні «Металіст» у Харкові та основний час гри закінчився із рахунком 1:1.

Матч розпочався із атак полтавців і вже на 11 хвилині Руслан Степанюк «розпечатав» ворота київського «Динамо».

Пропущений гол змусив «Динамо» активізуватися і до свистка на перерву киянам вдалося зрівняти рахунок. Автором голу став Беньямін Вербич.

Після перерви команди продовжили атакувати, але ніхто з них не зміг реалізувати моменти. В основний та додатковий час переможець так і не був визначений.

Із одинадцятиметрової позначки футболісти «Динамо» реалізували вісім ударів, гравці «Ворскли» — на один менше. Вирішальний промах допустив полтавчанин Володимир Баєнко, а переможний удар забив динамівець Артем Шабанов.

Це 12-й Кубок України в історії «Динамо». В останнє кияни завойовували трофей у 2015 році. «Ворскла» лише раз виграла Кубок України у 2009 році.

Після цієї перемоги «Динамо» зрівнялося з «Шахтарем» за кількістю трофеїв, здобутих за час незалежності України — по 35.

Як раніше писав «Ракурс», «Динамо» поступилося чернігівській «Десні» з рахунком 2:3. Поразка істотно ускладнила боротьбу киян за друге місце у турнірній таблиці, яке дає право взяти участь у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів наступного сезону.