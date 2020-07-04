«Динамо» поступилося немотивованому «Шахтарю» — відео голів

https://racurs.ua/ua/n140668-dynamo-postupylosya-nemotyvovanomu-shahtaru-2-3-video-goliv.html

Ракурс

«Динамо» програло «Шахтарю» за три тури до закінчення чемпіонату. Для «гірників» матч не мав турнірного значення, але вони здолали киян на НСК «Олімпійський» з рахунком 3:2.

Кияни втратили очки у матчі з чемпіонами і це загрожує їм втратою другого місця в таблиці, яке дає право зіграти в кваліфікації Ліги чемпіонів у наступному сезоні.

Тренер «Динамо» Олексій Михайличенко мав серйозні проблеми зі складом, він не міг розраховувати на кількох травмованих і дискваліфікованих футболістів — Миколенка і Циганкова.

У першому таймі домінував «Шахтар», а «Динамо» завдало лише одного удару. Відкрив рахунок Тарас Степаненко — 0:1, подвоїв — Євген Коноплянка — 0:2.

Другий тайм розпочався із гола «динамівця» Вербича — 1:2. Дуже швидко кияни зрівняли рахунок. Де Пена втік від Вітао і перекинув Трубіна — 2:2.

Після цього тренер «Шахтар» Каштру випустив на поле свого лідера Тайсона і бразилець одразу віддав гольовий пас Алану Патріку — 2:3.

В кінцівці гри «Динамо» пішло на штурм, але сил ще раз зрівняти рахунок в киян не вистачило. Негативно відзначився тільки хорват Пиварич, який отримав вилучення за фол проти Патріка.

Це друга поспіль поразка «Динамо» в чемпіонаті. Тиждень тому кияни програли у Чернігові «Десні» 2:3.