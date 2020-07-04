«Динамо» уступило немотивированному «Шахтеру» 2:3 — видео голов, фото — ФБ Динамо

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Ракурс

«Динамо» проиграло «Шахтеру» за три тура до окончания чемпионата. Для «горняков» матч не имел турнирного значения, но они выиграли у киевлян на НСК «Олимпийский» со счетом 3:2.

Киевляне потеряли очки в матче с чемпионами и это грозит им потерей второго места в таблице, дающего право сыграть в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.

У тренера «Динамо» Алексея Михайличенко были серьезные проблемы с составом, он не мог рассчитывать на нескольких травмированных и дисквалифицированных футболистов, например, Миколенко и Цыганкова.

В первом тайме доминировал «Шахтер», а «Динамо» нанесло лишь один удар по воротам. Открыл счет Тарас Степаненко — 0:1, удвоил — Евгений Коноплянка — 0:2.

Второй тайм начался с гола «динамовца» Вербича — 1:2. Очень быстро киевляне сравняли счет. Де Пена убежал от Вита и перебросил Трубина — 2:2.

После этого тренер «Шахтера» Каштру выпустил на поле своего лидера Тайсона и бразилец сразу отдал голевой пас Алану Патрику — 2:3.

В концовке игры «Динамо» пошло на штурм, но сил еще раз сравнять счет у киевлян не хватило. Негативно отличился только хорват Пиварич, который получил удаление за фол против Патрика.

Это второе к ряду поражение «Динамо» в чемпионате. Неделю назад киевляне проиграли в Чернигове «Десне» 2:3.