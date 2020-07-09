Динамо – Ворскла. Фото: Football.ua

https://racurs.ua/n140862-dinamo-zavoevalo-kubok-ukrainy-v-tyajelom-matche-s-vorskloy-video.html

Ракурс

«Динамо» завоевало Кубок Украины сезона 2019−2020 годов. Киевлянам удалось в серии послематчевых пенальти обыграть полтавскую «Ворсклу» со счетом 8:7.

Матч проходил на стадионе «Металлист» в Харькове и основное время игры закончилось со счетом 1:1.

Матч начался с атак полтавчан и уже на 11 минуте Руслан Степанюк «распечатал» ворота киевского «Динамо».

Пропущенный гол заставил «Динамо» активизироваться и до свистка на перерыв киевлянам удалось сравнять счет. Автором гола стал Беньямин Вербич.

После перерыва команды продолжили атаковать, но никто из них не смог реализовать моменты. В основное и дополнительное время победитель так и не был определен.

С одиннадцатиметровой отметки футболисты «Динамо» реализовали восемь ударов, игроки «Ворсклы» — на один меньше. Решающий промах допустил полтавчанин Владимир Баенко, а победный удар забил динамовец Артем Шабанов.

Это 12-й Кубок Украины в истории «Динамо». Последний раз киевляне завоевывали трофей в 2015 году. «Ворскла» лишь раз выиграла Кубок Украины в 2009 году.

После этой победы «Динамо» сравнялось с «Шахтером» по количеству трофеев, добытых за время независимости Украины — по 35.

Как ранее писал «Ракурс», «Динамо» уступило черниговской «Десне» со счетом 2:3. Поражение существенно осложнило борьбу киевлян за второе место в турнирной таблице, которое дает право принять участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов в следующем сезоне.