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ТКГ договорилась о новых участках разминирования. Фото: defence-ua.com

Новые участки разминирования на Донбассе согласовала Трехсторонняя контактная группа

8 июл 2020, 22:58
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Трехсторонняя контактная группа в составе Украины, России и ОБСЕ сегодня провела очередное заседание в режиме видеоконференции.

Стороны предварительно согласовали 13 участков для разминирования на Донбассе. В будущем планируется разминировать еще семь участков. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба Офиса президента.

А для решения гуманитарных вопросов украинская делегация подчеркнула на необходимости и готовности со своей стороны обеспечить пропуск граждан через все КПВВ. Стороны поддержали предложение Киева о возможности открытия двух новых КПВВ в Луганской области. Контрольные пункты могут открыть в течение четырех месяцев.


Также украинская сторона получили гарантии безопасности для полетов самолетов ГСЧС, которые задействованы в ликвидации масштабных пожаров в Луганской области вблизи линии разграничения.

Напомним, в июне участники трехсторонней контактной группы в Минске обсудили выборы на Донбассе. Киев предоставил членам рабочей группы по политическим вопросам календарный план подготовки и проведения местных выборов осенью 2020 года.

Источник: Ракурс


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