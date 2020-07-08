ТКГ договорилась о новых участках разминирования. Фото: defence-ua.com

https://racurs.ua/n140861-novye-uchastki-razminirovaniya-na-donbasse-soglasovala-trehstoronnyaya-kontaktnaya-gruppa.html

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Трехсторонняя контактная группа в составе Украины, России и ОБСЕ сегодня провела очередное заседание в режиме видеоконференции.

Стороны предварительно согласовали 13 участков для разминирования на Донбассе. В будущем планируется разминировать еще семь участков. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба Офиса президента.

А для решения гуманитарных вопросов украинская делегация подчеркнула на необходимости и готовности со своей стороны обеспечить пропуск граждан через все КПВВ. Стороны поддержали предложение Киева о возможности открытия двух новых КПВВ в Луганской области. Контрольные пункты могут открыть в течение четырех месяцев.

Также украинская сторона получили гарантии безопасности для полетов самолетов ГСЧС, которые задействованы в ликвидации масштабных пожаров в Луганской области вблизи линии разграничения.

Напомним, в июне участники трехсторонней контактной группы в Минске обсудили выборы на Донбассе. Киев предоставил членам рабочей группы по политическим вопросам календарный план подготовки и проведения местных выборов осенью 2020 года.