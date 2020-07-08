ТКГ домовилася про нові ділянки розмінування. Фото: defence-ua.com

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Тристороння контактна група у складі України, Росії та ОБСЄ сьогодні провела чергове засідання у режимі відеоконференція.

Сторони попередньо погодили 13 ділянок для розмінування на Донбасі. У майбутньому планується розмінувати ще сім ділянок. Про це 8 липня повідомляє прес-служба Офісу президента.

А для розв’язання гуманітарних питань українська делегація наголосила на необхідності та готовності зі свого боку забезпечити пропуск громадян через усі КПВВ. Сторони підтримали пропозицію Києва щодо можливості відкриття двох нових КПВВ в Луганській області. Контрольні пункти можуть відкрити впродовж чотирьох місяців.

Також українська сторона отримали гарантії безпеки для польотів літаків ДСНС, які задіяні у ліквідації масштабних пожеж у Луганській області поблизу лінії розмежування.

Нагадаємо, у червні учасники тристоронньої контактної групи у Мінську обговорили вибори на Донбасі. Київ надав членам робочої групи з політичних питань календарний план підготовки та проведення місцевих виборів восени 2020 року.