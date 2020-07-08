Завтра народне свято Давида Суничника. Фото: landlord.ua

https://racurs.ua/ua/n140860-narodne-svyato-davyda-sunychnyka-vidznachaut-ukrayinci-9-lypnya.html

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Православна церква 9 липня вшановує преподобного Давида Солунського (Фессалонікійський), відлюдника.

У народі його називають Суничником. По звичаю в цей день було прийнято збирати стиглу суницю. Як відомо, ця лісова ягода має не тільки приємний смак, але і цілющі властивості. Суницю застосовують при лікуванні анемії, виразок, захворювань нирок, печінки, сечового міхура і для загального зміцнення організму. Листя додають у чай, щоб зміцнити імунну систему.

В Аргентині 9 липня відзначають День незалежності, а саме — День народження Республіки Аргентина. В країні це свято гучно відзначають із 1816 року. У містах та селах проводяться урочисті церемонії, під час яких піднімають державний прапор, а в храмах відбуваються богослужіння в честь свята. Традиційно аргентинці влаштовують військові та цивільні паради, концерти, народні гуляння.

Іменини 9 липня відзначають Георгій, Давид, Денис, Іван, Павло та Тихон.

Крім того, завтра в світі відзначають Національний день цукрового печива в США та Міжнародний день знищення стрілецької зброї.

Нагадаємо, 7 липня українці святкували Різдво Івана Хрестителя за церковним календарем, а за народним Івана Купала.