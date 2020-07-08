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Ракурс
Корупція в «Укроборонпромі». Фото: 5 канал

Суд зобов’язав Bihus.Info спростувати інформацію про причетність Гладковського до розкрадань в оборонці

8 лип 2020, 22:20
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Подільський районний суд Києва зобов’язав проєкт журналістських розслідувань Bihus.Info спростувати інформацію про причетність Ігоря Гладковського до схем із розкрадання в оборонному комплексі України.

Суд визнав недостовірним, і таким що порушує особисті немайнові права Гладковського-молодшого, журналістське розслідування. Журналісти повинні впродовж 10 діб спростувати інформацію про Ігоря Гладковського шляхом зачитування диктором у програмі «Наші гроші». Про це повідомила корпорація «Богдан», також рішення опубліковане в Єдиному реєстрі судових рішень.


Нагадаємо, у лютому 2019 року журналісти з проекту Bihus.info опублікували масштабне розслідування щодо розкрадання в оборонному комплексі України. Розслідувачі заявили, що було розкрадено щонайменше 250 млн грн.

У матеріалі йшлося, що колишній член Ради національної безпеки та оборони Олег Гладковський, його 22-річний син Ігор та тодішній генеральний директор концерну «Укроборонпром» Павло Букін причетні до корупційної схеми в українській оборонці.

Джерело: Ракурс


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