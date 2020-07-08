Корупція в «Укроборонпромі». Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n140859-sud-zobov-yazav-bihus-info-sprostuvaty-informaciu-pro-prychetnist-gladkovskogo-do-rozkradan.html

Ракурс

Подільський районний суд Києва зобов’язав проєкт журналістських розслідувань Bihus.Info спростувати інформацію про причетність Ігоря Гладковського до схем із розкрадання в оборонному комплексі України.

Суд визнав недостовірним, і таким що порушує особисті немайнові права Гладковського-молодшого, журналістське розслідування. Журналісти повинні впродовж 10 діб спростувати інформацію про Ігоря Гладковського шляхом зачитування диктором у програмі «Наші гроші». Про це повідомила корпорація «Богдан», також рішення опубліковане в Єдиному реєстрі судових рішень.

Нагадаємо, у лютому 2019 року журналісти з проекту Bihus.info опублікували масштабне розслідування щодо розкрадання в оборонному комплексі України. Розслідувачі заявили, що було розкрадено щонайменше 250 млн грн.

У матеріалі йшлося, що колишній член Ради національної безпеки та оборони Олег Гладковський, його 22-річний син Ігор та тодішній генеральний директор концерну «Укроборонпром» Павло Букін причетні до корупційної схеми в українській оборонці.