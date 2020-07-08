Бойовики на Донбасі застосували дрони. Фото: focus.ua

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На Донбасі загострилася ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Сьогодні окупанти дев’ять разів порушили режим припинення вогню — із гранатометів та кулеметів гатили на підступах до Хутора Вільний і Оріхового. Поблизу Зайцевого бойовики застосували дрон для скидання пострілу ВОГ-25. В передмісті Авдіївки терористи гатили з мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Про це 8 липня повідомляє прес-центр штабу ООС.

Також окупанти були агресивними біля Мар’їнки, Опитного та Старогнатівки. Троє військовослужбовців за цю добу дістали поранення, їх госпіталізували та надали необхідну медичну допомогу.

У штабі Об'єднаних сил додали, що основні бойові підрозділи Збройних сил України впевнено стримували ворожу агресію, коли частина підрозділів з резервного складу була задіяна в гасінні пожеж на Луганщині.

Нагадаємо, 3 липня пенсіонерка загинула внаслідок обстрілу бойовиками населеного пункту Зайцеве. Проросійські бойовики застосували для обстрілів міномети калібру 82-мм.