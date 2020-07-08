Ожиріння та недоїдання коштує бізнесу мільярди. Фото: medikforum.ru

https://racurs.ua/ua/n140857-ojyrinnya-pracivnykiv-koshtuie-robotodavcyam-milyardy-dolariv-schoroku-bloomberg.html

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Ожиріння людей коштує економіці мільярди доларів щороку. Підприємства в країнах, що розвиваються, втрачають шалені гроші на рік через те, що їх співробітники погано харчуються і страждають ожирінням.

Експерти вперше оцінили вплив поганого харчування і ожиріння на 13 галузей економіки в 19 країнах — від сільського господарства до роздрібної торгівлі. Про це пише Bloomberg з посиланням на підрахунки Chatham House і Vivid Economics.

Виявилося, що через погіршення стану здоров’я працівників і зниження продуктивності їх праці підприємства зазначають від 130 до 850 млрд дол. щороку. Крім того, бізнесмени втрачають гроші й через низький рівень освіти і невисоку кваліфікацію своїх робітників. Експерти це пов’язують із тим, що в дитинстві такі робітники погано харчувалися й через це їхній інтелектуальний розвиток сповільнювався. Також роботодавці змушені надавати оплачувану відпустку через хворобу людям, які мають проблеми зі здоров’ям.

За словами дослідників, найбільші втрати через незбалансоване харчування працівників зазнають сільське господарство, гірничодобувна промисловість і будівництво, особливо в Ефіопії та Індії. Аналітики відзначають, що роботодавці повинні регулярно проводити медичні огляди своїх робітників та добре їх харчувати.

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