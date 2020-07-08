Ожирение и недоедание стоит бизнесу миллиарды. Фото: medikforum.ru

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Ожирение людей стоит экономике миллиарды долларов каждый год. Предприятия в странах, что развиваются, теряют бешеные деньги из-за того, что их сотрудники плохо питаются и страдают ожирением.

Эксперты впервые оценили влияние плохого питания и ожирения на 13 отраслей экономики в 19 странах — от сельского хозяйства до розничной торговли. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на подсчеты Chatham House и Vivid Economics.

Оказалось, что из-за ухудшения состояния здоровья работников и снижение производительности их труда предприятия отмечают от 130 до 850 млрд долл. ежегодно. Кроме того, бизнесмены теряют деньги и из-за низкого уровня образования и невысокой квалификации своих рабочих. Эксперты это связывают с тем, что в детстве такие рабочие плохо питались и из-за этого их интеллектуальное развитие замедлялось. Также работодатели вынуждены предоставлять оплачиваемый отпуск по болезни людям, которые имеют проблемы со здоровьем.

По словам исследователей, наибольшие потери из-за несбалансированного питания работников испытывают сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и строительство, особенно в Эфиопии и Индии. Аналитики отмечают, что работодатели должны регулярно проводить медицинские осмотры своих работников и хорошо их кормить.

Напомним, британские диетологи установили, что сыр моцарелла — лучший продукт для больных с высоким артериальным давлением.