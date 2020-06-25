Польза апельсинового сока. Фото: Pixabay

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Польза апельсинового сока для здоровья неоправданно завышена. Часто приходится слышать, что стакан апельсинового сока по утрам несет в себе большое количество витаминов и является едва ли не обязательной составляющей здорового завтрака. На самом деле у апельсинового сока имеются даже противопоказания к употреблению.

Пищевая ценность апельсинового сока

Апельсиновый сок является самым популярным фруктовым соком в мире и рекламируется как основной элемент здорового питания. Некоторые эксперты, однако, предупреждают, что апельсиновый сок часто не соответствует требованиям маркетологов и может фактически нанести вред здоровью.

Этот популярный напиток содержит много важных витаминов и питательных веществ, но также в нем много сахара, который может негативно повлиять на ваше здоровье. Вот что вы получите в стакане апельсинового сока на 250 мл:

Калории: 110,

Белок: 2 г,

Углеводы: 26 г,

Сахар: 22 г,

Витамин С: 120% от рекомендуемой суточной дозы,

Тиамин: 15% от рекомендуемой суточной дозы,

Калий: 13% от рекомендуемой суточной дозы,

Фолат: 10% от рекомендуемой суточной дозы.

Стакан апельсинового сока содержит гораздо больше сахара, чем апельсин среднего размера, в котором всего 62 калории и 12 г сахара.

Поскольку в апельсиновом соке содержится больше конденсата, уровень тиамина и калия несколько выше, но апельсины дают столько же витамина С и фолата. Причина кроется в том, что эти витамины разрушаются в процессе производства сока.

Польза апельсинового сока для здоровья

Апельсиновый сок содержит важные питательные вещества, которые необходимы для поддержания нормальных функций организма. Речь идет как о пакетированном, так и о свежевыжатом соке, с той лишь разницей, что в «домашнем» соке меньше сахара. Некоторые из основных преимуществ этого напитка для здоровья:

Каротиноиды: это пигменты, которые создают красный, оранжевый и желтый цвета во фруктах и овощах. Каротиноиды в организме действуют как антиоксиданты, укрепляя иммунную систему и помогая выводить вредные вещества, называемые свободными радикалами, которые могут вызвать воспаление и рак. Флавоноиды: это питательные вещества, вырабатываемые растениями, которые хорошо известны своей пользой для здоровья. Апельсиновый сок особенно богат одним типом флавоноидов — гесперидином, который борется со свободными радикалами и уменьшает воспаление. Витамин С: это важное вещество, которое контролирует многие процессы в организме, в том числе расщепление белков и заживление ран. Витамин С также является антиоксидантом и может улучшить функционирование иммунной системы.

Эти преимущества для здоровья не являются уникальными для апельсинового сока. Вы можете получить те же самые важные питательные вещества, съев апельсин, и, по словам медиков, это гораздо более здоровая альтернатива.

Апельсиновый сок и противопоказания к его употреблению

Хотя апельсиновый сок содержит полезные для здоровья питательные вещества, он может оказаться не таким уж и полезным лично для вас.

«Апельсиновый сок не является продуктом здорового питания», — подтверждает доктор медицинских наук Скотт Кахан, директор Национального центра веса и хорошего самочувствия в США.

Сахар в крови и диабет

По словам Кахана, в апельсиновом соке столько же сахара и калорий, сколько в газированном напитке. В 250-граммовом стакане кока-колы, например, содержится 26 г сахара — по сравнению с 22 г сахара в апельсиновом соке.

«Люди с диабетом должны быть особенно осторожны, избегая чрезмерного употребления апельсинового сока, так как сладкие напитки резко повышают уровень сахара в крови», — напоминает Кахан. Со временем скачки сахара в крови могут привести к опасным состояниям, таким, как болезни сердца и почек, даже у людей, не страдающих от диабета.

Лишний вес

Эксперты по питанию рекомендуют взрослым и детям употреблять цельные фрукты вместо того, чтобы пить фруктовые соки. Причина в том, что фрукты содержат клетчатку, которая замедляет процесс пищеварения и заставляет вас чувствовать себя более сытым.

Исследования показывают, что употребление сока без получения натуральных волокон из фруктов связано с ожирением и повреждением печени. Дело в том, что, когда вы пьете фруктовый сок, вы не чувствуете себя сытым и из-за этого употребляете больше сахара, чем следовало бы.

Если у вас есть проблемы с лишним весом, лучше избегать сладких напитков, в том числе и апельсинового сока. Не воспринимая напиток как еду, организм потребует дополнительного приема пищи, а это станет причиной превышения нормы калорий.

В 2011 году диетологи опубликовали в издании New England Journal исследование, результаты которого показали, что люди, которые пили 100-процентный фруктовый сок, страдали от избыточного веса в ближайшие четыре года. Те, кто обходился без сока, такой склонности не демонстрировали. Однако сок не был главным виновником увеличения веса — все подслащенные сахаром напитки провоцировали увеличение лишнего веса наблюдаемых в два раза.

Лучше без него?

Диетологи утверждают, что если вам действительно очень нравится апельсиновый сок, то, возможно, стоит включить его в умеренных количествах в сбалансированное питание. Однако не стоит считать его здоровой пищей, обманывая самого себя.

Если вы намерены пить апельсиновый сок, для взрослых и детей доза должна ограничиваться одним маленьким стаканом в день. Если хотите получить суточную дозу витамина С, самый здоровый вариант — съесть апельсин.

Разбавление пакетированного апельсинового сока водой может помочь избежать потребления чрезмерного количества сахара, но еще лучше — приготовить сок самостоятельно и выпить его, не подслащая.