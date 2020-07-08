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Ракурс
Боевики на Донбассе применили дроны. Фото: focus.ua

Боевики на Донбассе применили дроны против сил ООС, есть раненые

8 июл 2020, 21:48
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На Донбассе обострилась ситуация в районе проведения операции Объединенных сил.

Сегодня оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня — из гранатометов и пулеметов стреляли на подступах к Хутору Волный и Орехово. Вблизи Зайцево боевики применили дрон для сброса выстрела ВОГ-25. В пригороде Авдеевки террористы били из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Об этом 8 июля сообщает пресс-центр штаба ООС.

Также оккупанты были агрессивными возле Марьинки, Опытного и Старогнатовки. Три бойца за эти сутки получили ранения, их госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.


В штабе Объединенных сил добавили, что основные боевые подразделения Вооруженных сил Украины уверенно сдерживали вражескую агрессию, когда часть подразделений из резервного состава была задействована в тушении пожаров на Луганщине.

Напомним, 3 июля пенсионерка погибла в результате обстрела боевиками населенного пункта Зайцево. Пророссийские боевики применили для обстрелов минометы калибра 82-мм.

Источник: Ракурс


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