Коррупция в «Укроборонпроме». Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n140859-sud-obyazal-bihus-info-oprovergnut-informaciu-o-prichastnosti-gladkovskogo-k-hischeniyam-v-oboronke.html

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Подольский районный суд Киева обязал проект журналистских расследований Bihus.Info опровергнуть информацию о причастности Игоря Гладковского к схемам хищений в оборонном комплексе Украины.

Суд признал недостоверным, и нарушающим личные неимущественные права Гладковского-младшего, журналистское расследование. Журналисты должны в течение 10 суток опровергнуть информацию о Игоре Гладковском путем зачитывания диктором в программе «Наши гроши». Об этом сообщила корпорация «Богдан», также решение опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Напомним, в феврале 2019 года журналисты из проекта Bihus.info опубликовали масштабное расследование о хищениях в оборонном комплексе Украины. Расследователи заявили, что было разворовано не менее 250 млн грн.

В материале говорилось, что бывший член Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, его 22-летний сын Игорь и тогдашний генеральный директор концерна «Укроборонпром» Павел Букин причастны к коррупционной схеме в украинской оборонке.