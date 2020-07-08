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Ракурс
Коррупция в «Укроборонпроме». Фото: 5 канал

Суд обязал Bihus.Info опровергнуть информацию о причастности Гладковского к хищениям в оборонке

8 июл 2020, 22:20
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Подольский районный суд Киева обязал проект журналистских расследований Bihus.Info опровергнуть информацию о причастности Игоря Гладковского к схемам хищений в оборонном комплексе Украины.

Суд признал недостоверным, и нарушающим личные неимущественные права Гладковского-младшего, журналистское расследование. Журналисты должны в течение 10 суток опровергнуть информацию о Игоре Гладковском путем зачитывания диктором в программе «Наши гроши». Об этом сообщила корпорация «Богдан», также решение опубликовано в Едином реестре судебных решений.


Напомним, в феврале 2019 года журналисты из проекта Bihus.info опубликовали масштабное расследование о хищениях в оборонном комплексе Украины. Расследователи заявили, что было разворовано не менее 250 млн грн.

В материале говорилось, что бывший член Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, его 22-летний сын Игорь и тогдашний генеральный директор концерна «Укроборонпром» Павел Букин причастны к коррупционной схеме в украинской оборонке.

Источник: Ракурс


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