Завтра народный праздник Давида Земляничника. Фото: landlord.ua

https://racurs.ua/n140860-narodnyy-prazdnik-davida-zemlyanichnika-otmechaut-ukraincy-9-iulya.html

Ракурс

Православная церковь 9 июля чтит преподобного Давида Солунского (Фессалоникийского), отшельника.

В народе его называют Земляничником. В честь обычая в этот день было принято собирать спелую землянику. Как известно, эта лесная ягода имеет не только приятный вкус, но и целебные свойства. Землянику применяют при лечении анемии, язв, заболеваний почек, печени, мочевого пузыря и для общего укрепления организма. Листья добавляют в чай, чтобы укрепить иммунную систему.

В Аргентине 9 июля отмечают День независимости, а именно — День рождения Республики Аргентина. В стране этот праздник пышно отмечают с 1816 года. В городах и селах проводятся торжественные церемонии, во время которых поднимают государственный флаг, а в храмах проходят богослужения в честь праздника. Традиционно аргентинцы устраивают военные и гражданские парады, концерты, народные гуляния.

Именины 9 июля отмечают Георгий, Давид, Денис, Иван, Павел и Тихон.

Кроме того, завтра в мире отмечают Национальный день сахарного печенья в США и Международный день уничтожения стрелкового оружия.

Напомним, 7 июля украинцы праздновали Рождество Иоанна Крестителя по церковному календарю, а по народным Ивана Купала.