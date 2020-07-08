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Ракурс
Завтра народный праздник Давида Земляничника. Фото: landlord.ua

Народный праздник Давида Земляничника отмечают украинцы 9 июля

8 июл 2020, 22:41
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Православная церковь 9 июля чтит преподобного Давида Солунского (Фессалоникийского), отшельника.

В народе его называют Земляничником. В честь обычая в этот день было принято собирать спелую землянику. Как известно, эта лесная ягода имеет не только приятный вкус, но и целебные свойства. Землянику применяют при лечении анемии, язв, заболеваний почек, печени, мочевого пузыря и для общего укрепления организма. Листья добавляют в чай, чтобы укрепить иммунную систему.

В Аргентине 9 июля отмечают День независимости, а именно — День рождения Республики Аргентина. В стране этот праздник пышно отмечают с 1816 года. В городах и селах проводятся торжественные церемонии, во время которых поднимают государственный флаг, а в храмах проходят богослужения в честь праздника. Традиционно аргентинцы устраивают военные и гражданские парады, концерты, народные гуляния.

Именины 9 июля отмечают Георгий, Давид, Денис, Иван, Павел и Тихон.


Кроме того, завтра в мире отмечают Национальный день сахарного печенья в США и Международный день уничтожения стрелкового оружия.

Напомним, 7 июля украинцы праздновали Рождество Иоанна Крестителя по церковному календарю, а по народным Ивана Купала.

Источник: Ракурс


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