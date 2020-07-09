Война на Донбассе. Фото: Слово и Дело

https://racurs.ua/n140863-odin-boec-vsu-pogib-esche-troe-raneny-na-donbasse.html

Ракурс

Война на Донбассе уносит жизни украинских героев. В результате обстрелов наших позиций пророссийскими наемниками за последние сутки погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины, еще трое бойцов получили ранения.

Всего оккупанты 14 раз нарушали режим прекращения огня, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Боевики для обстрелов наших позиций использовали крупнокалиберные минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, российско-оккупационные войска из автоматических станковых гранатометов обстреляли жилые дома местных жителей поселка Зайцево. По данным украинских военных, была повреждена кровля крыши, разбиты стеклопакеты двух окон и поврежден потолок и стены коридора дома. Жертв и раненых среди гражданского населения нет.

Украинские воины отрыли ответный огонь и пресекли враждебные действия врага. По данным разведки, 8 июля украинские защитники ранили двух захватчиков и уничтожили один автомобиль типа «Тигр».

От начала текущих суток боевики активности не проявляли. Потерь за текущие сутки среди украинских военнослужащих нет.

Как ранее писал «Ракурс», в июне на Донбассе погибли украинские защитники: Леонид Добрянский, Илья Струк, Богдан Коваленко, Иван Дедюх. Самому младшему из них было 22 года, самому старшему — 45 лет.