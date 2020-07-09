Пожары на Луганщине. Фото: ГСЧС

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Масштабный пожар в Луганской области до сих пор продолжается, по состоянию на 5.00 сегодняшнего дня ориентировочная площадь пожара составляет около 5 тыс. га.

Активными остаются два основных отдельных очага пожара — на территории Боровского лесничества, кроме того, горит территория полигона твердых бытовых отходов КП «Северодонецккомунсервис» на площади около 6 га. В настоящее время угрозы распространения огня нет, но тушить пожар мешает порывистый ветер 7−9 м/с. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отмечают, что пожар уничтожил 24 и повредил 35 жилых домов, также повреждено 80 дачных домов. В результате пожара погибли пять человек, в больницу попали 34 человека. Всего медицинская помощь понадобилась 71 человеку.

Напомним, пожары в Луганской области до сих пор бушуют, но спасателям 8 июля удалось потушить один из очагов. Сотрудники ГСЧС полностью ликвидировали пожар в селе Смолянинове под Северодонецком.