Ночной пожар вспыхнул в жилой многоэтажке Киева. Фото: ГСЧС

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Ракурс

Пожар в Киеве произошел сегодня ночью, 9 июля. Загорелась квартира в одной из жилых девятиэтажек в Деснянском районе столицы.

Около 2.10 ночи в оперативно-координационный центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве поступило сообщение о пожаре в жилой многоэтажке на улице Закревского, 31, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Прибывшие на место пожара спасатели установили, что возгорание произошло в одной из квартир на седьмом этаже.

Во время тушения пожара по внутренней лестничной клетке были эвакуированы 15 жильцов. Среди эвакуированных также был и владелец квартиры, в которой возник пожар.

В 2.50 пожарные локализовали очаг возгорания, а в 3.22 полностью ликвидировали пожар.

В результате пожара квартира выгорела полностью. Двери соседней квартиры повреждены, а также закопчены стены и потолок общего коридора.

Выяснением причин и обстоятельств возникновения пожара занимаются правоохранительные органы.

Как ранее писал «Ракурс», в Новой Каховке вспыхнул масштабный пожар в жилой пятиэтажке. Полыхала крыша дома. Очагом пожара стала одна из квартир на пятом этаже. Возможной причиной пожара называют поджог, который совершил один из жильцов во время семейной ссоры.